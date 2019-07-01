Лавров надеется, что "русофобское меньшинство" больше не вытеснит РФ из ПАСЕ

Глава МИД России считает, что его страну не должны были лишать права голоса.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что “ситуации, аналогичные той, что была спровоцирована русофобским меньшинством в ПАСЕ”, не повторится, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Надеемся, что ситуации, аналогичные той, что была спровоцирована русофобским меньшинством в ПАСЕ, больше никогда и нигде не повторятся. Я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы это не повторилось”, - сказал Лавров.

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Напомним, с апреля 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины. 26 июня 2019 года ПАСЕ вновь подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Ранее посол Украины в СЕ заявил, что Рада обязана отреагировать на возвращение РФ в ПАСЕ, которая нарушила принципы демократии.