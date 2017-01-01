Под Житомиром военный воровал и продавал оружие

За часть похищенного оружия злоумышленники хотели получить 65 тысяч гривен.

Правоохранители Житомирской области завершили досудебное расследование по факту похищения и продажи оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Досудебным расследованием установлено, что в конце прошлого года военнослужащий одной из воинских частей Житомирской области по предварительному сговору с гражданскими тайно похитили 10 единиц огнестрельного оружия и другое военное имущество с территории воинской части, в которой он проходил службу“, — говорится в сообщении.

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“В начале текущего года в рамках уголовного производства задержаны двое ранее судимых лиц при попытке сбыта части похищенного оружия, за которую они планировали выручить 65 тысяч гривен“, — добавили правоохранители.

В ГБР сообщили, что полиция уже направила в суд обвинительные акты насчет трех человек по подозрению в похищении оружия по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 410 УК Украины), соучастии и пособничестве в похищении оружия (чч. 2, 5 ст.27, ч. 3 ст. 410 УК Украины) и ношении, хранении и сбыте оружия по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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