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Скрыпин публично обматерил новый проект “Квартала”

Комментариев: 23
Журналист жестко раскритиковал новый проект “Квартала”.
Новый проект "Квартала" нарвался на критику
Новый проект "Квартала" нарвался на критику
Скрин видео

Известный украинский журналист и блогер Роман Скрыпин публично обматерил новый проект “Квартала”, который вышел в эфире 1+1. Об этом Скрыпин написал на своей странице в Facebook.

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Проект “Де-мократия?” вышел в эфир 1+1 вчера, 30 июня. После премьеры и программа, и ее ведущий Валерий Жидков, и вся студия “95 квартал” нарвались на жесткую критику со стороны Скрыпина. 

Видимо, Скрыпину настолько не понравился контент, что он решился на матерную критику.

А теперь я скажу, что вы чувачки, немножко подах*ели. Кто ты, что ты, откуда? Где ты был, где жил, возвращайся немедленно домой. Валерий Жидков, у*буй немедленно. Как и остальной “Квартал“. Вы здесь не але, вас здесь не надо. И не таким, как вы, открывать рот о моей стране. Адиос, - написал Скрыпин.

Пост Скрыпина
Пост Скрыпина
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Напомним, в Харькове женщина обматерила чернокожих студентов. Иностранцы предложили “русской женщине“ говорить на украинском языке, поскольку они находятся не в России.

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Теги: Скрыпин, Жидков, программа, критика
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Комментариев (23)
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chytan    01.07.2019, 16:33
Оценка:  -1
chytan
Зеля - сепар !!! И строят они со своим кварталом русько-еврейский мир !
Woodbrother    01.07.2019, 16:15
Оценка:  -4
Woodbrother
Квартал - это антиукраиснкое гуано.
nfhvyt    01.07.2019, 16:20
Оценка:  +1
nfhvyt
Ты в Украине то хоть раз был, патриёт канадский )))
Woodbrother    01.07.2019, 16:25
Оценка:  -3
Woodbrother
Я в Одессе живу. Не в той, которая в США. А вот вы со своей на россии ни разу не выезжали.
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 16:28
Оценка:  -2
Какий_и_Евкакий
А тут постоянно пишут, что Вы баба и живёте в Черновцах. Врут?
Я помню Вас под ником "Тендерли". Почему Вы отказались от того имени?
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 16:07
Оценка:  -6
Какий_и_Евкакий
Мова отупляет и её носитель со временем деградирует и становится идиотом, превращаясь в активиста-блогера. Связная речь утрачивается, замещаясь мычанием, мыслительные процессы замедляются и становятся примитивными. И этот Скрыпин - наглядное тому подтверждение.
Woodbrother    01.07.2019, 16:19
Оценка:  +3
Woodbrother
рассейский язык отупляет и её носитель со временем деградирует и становится идиотом, превращаясь в эстрадного клоуна. Связная речь утрачивается, замещаясь мычанием, мыслительные процессы замедляются и становятся примитивными. И этот Жи_дков - наглядное тому подтверждение.
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 16:27
Оценка:  -3
Какий_и_Евкакий
Эх, Дятел! Неужели кроме плагиата Вы уже ни на что не способны?! Как жаль!
Скажите: на каком языке Вы думаете?
T-REX2    01.07.2019, 16:05
Оценка:  0
T-REX2
Известный украинский журналист и блогер Роман Скрыпин
Где известный?Очередной фуфломет.
Kiff    01.07.2019, 16:04
Оценка:  +1
Kiff
Видимо очень известный раз уж многие о нем первый раз слышат. Или хочет стать известным обматерив весь квартал?
sharry-sharry    01.07.2019, 16:40
Оценка:  0
sharry-sharry
Только кацапы о нем не зеают,сразу выдают себя невежеством и незнанием...
COZEL    01.07.2019, 16:03
Оценка:  +1
COZEL
А ГДЕ ЕГО БЛОГ И АДРЕСС ЖЕЛАТЕЛЬНО
Woodbrother    01.07.2019, 16:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Зачем оно вам на вашем мухосранске московской обл.
COZEL    01.07.2019, 16:34
Оценка:  -1
COZEL
ПИЗ-ДЮЛЕЙ ВЫПИСАТЬ И ТЕБЕ ТОЖЕ ЛЖЕ ОДЕССИТ, ОТВЕТЬ НА ВОПРОС, С КАКОЙ СТОРОНЫ СМОТРЕТЬ НА ТОВ. ДЮКА ВИДНА ЭМИТАЦИЯ ДЕТОРОДНОГО ОРГАНА, И ЧТО НАХОДИТЬСЯ ВОЗЛЕ ГОРБАТОГО МОСТА И ГДЕ СТОИТ КИРХА))))))
nfhvyt    01.07.2019, 16:03
Оценка:  -5
nfhvyt
Быдло любит тишину )))))
COZEL    01.07.2019, 16:02
Оценка:  -2
COZEL
А, ЧТО ЭТО ЗА БЛОГЕСКАЯ ПРОС-ТИТУКАЯ. Я ЕЕ НЕ ЗНАЮ, ВАЛЕРУ ЗНАЮ И УВАЖАЮ, ЭТА БЛ-ЯДЬ ПРО ПЛАЧЕННАЯ БУДЕТ ГАДОСТЬ НА МОЮ ЛЮБИМОЮ КОМАНДУ. ПОТРОХ, СУ-КА. НАБРАЛ ЖЕПОЛИЗОВ, ТИПА ИДИОТОВ.
ИИИИИИИИИИ    01.07.2019, 15:59
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Хто такое скрыпин? нах в своё забитое село.
Woodbrother    01.07.2019, 16:23
Оценка:  -1
Woodbrother
Вам колхознику из на россии очень сложно объяснить кто такой Скрыпин. Лепите лучше петухов из гуано.
Sancho-s    01.07.2019, 15:57
Оценка:  -1
Sancho-s
Вспомнилась песня:
Любит наш народ всякое г..вно,
Всякое г...но любит наш народ....
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