Журналист жестко раскритиковал новый проект “Квартала”.

Известный украинский журналист и блогер Роман Скрыпин публично обматерил новый проект “Квартала”, который вышел в эфире 1+1. Об этом Скрыпин написал на своей странице в Facebook.

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Проект “Де-мократия?” вышел в эфир 1+1 вчера, 30 июня. После премьеры и программа, и ее ведущий Валерий Жидков, и вся студия “95 квартал” нарвались на жесткую критику со стороны Скрыпина.

Видимо, Скрыпину настолько не понравился контент, что он решился на матерную критику.

А теперь я скажу, что вы чувачки, немножко подах*ели. Кто ты, что ты, откуда? Где ты был, где жил, возвращайся немедленно домой. Валерий Жидков, у*буй немедленно. Как и остальной “Квартал“. Вы здесь не але, вас здесь не надо. И не таким, как вы, открывать рот о моей стране. Адиос, - написал Скрыпин.

Пост Скрыпина скриншот

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Напомним, в Харькове женщина обматерила чернокожих студентов. Иностранцы предложили “русской женщине“ говорить на украинском языке, поскольку они находятся не в России.