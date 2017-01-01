НАБУ завершило расследование о хищении 40 миллионов "Укрзализныци"

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения 39,8 миллиона гривен убытков филиалу "Укрзализныци" - "Центру обеспечения производства" при заимствовании дизельного топлива у компании "Вог Аэро Джет".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозреваемым - начальнику и заместителю начальника филиала - и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

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По данным пресс-службы, в декабре 2015 года и марте 2016 года "Центр обеспечения производства" получил от "Вог Аэро Джет" 30 тысяч тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 миллиона гривень за каждый день просрочки.

"Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что топливо заимствовала филиалу та же компания, которая выиграла конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.

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"Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлен в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года. "В мае 2019 года экс-чиновникам "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 23 мая, двум бывшим должностным лицам филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци сообщили о подозрении в нанесении госкомпании убытков на 39,8 млн гривен.