Волкер едет на UkrReformConf в Канаду как глава делегации США

На конференции Курт Волкер сможет переговорить с Владимиром Зеленским.

Волкер и Зеленский встретятся в Канаде EPA/UPG

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Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер в Канаде возглавит делегацию США на UkrReformConf и сможет встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

“Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии — UkrReformConf", - отметил он.

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Я маю честь очолювати потужну делегацію США на цій важливій події – @UkrReformConf, яка може допомогти прискорити ключові реформи, сприяти налагодженню економічних зв'язків і дати дорогу добробуту для українців. https://t.co/YCJNZBugbC — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.

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"Она может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев", - написал Волкер.

Владимир Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине в Онтарио - Торонто.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Канады.