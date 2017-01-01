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Волкер едет на UkrReformConf в Канаду как глава делегации США

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На конференции Курт Волкер сможет переговорить с Владимиром Зеленским.
Волкер и Зеленский встретятся в Канаде
Волкер и Зеленский встретятся в Канаде
EPA/UPG

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Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер в Канаде возглавит делегацию США на UkrReformConf и сможет встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

“Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии — UkrReformConf", - отметил он.

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"Она может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев", - написал Волкер.

Владимир Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине в Онтарио - Торонто.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Канады.

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Теги: Волкер, Зеленский, Канада, UkrReformConf, реформы
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