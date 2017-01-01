В Кропивницком ссора двух водителей закончились стрельбой

Водитель поврежденной машины припарковался так, что перекрыл доступ к пандусу.

В Кропивницком возле автостанции №2 в воскресенье, 30 июня, ссора двух водителей закончились стрельбой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в области.

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Конфликт возник между двумя местными жителями. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в сторону авто другого и повредил стекло "ВАЗ-21099". Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В результате происшествия никто не пострадал. О причинах конфликта пишут пользователи соцсетей. Очевидцы отмечают, что водитель поврежденной машины припарковался так, что перекрыл доступ к пандусу. Второй участник конфликта сделал ему замечание.

Как сообщалось 29 июня, в кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина.