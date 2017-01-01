Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кропивницком ссора двух водителей закончились стрельбой

Комментариев: 0
Водитель поврежденной машины припарковался так, что перекрыл доступ к пандусу.
Пуля повредила автомобиль
Пуля повредила автомобиль
unn.com.ua

В Кропивницком возле автостанции №2 в воскресенье, 30 июня, ссора двух водителей закончились стрельбой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в области.

Читай также: В Кропивницком задержали рэкетиров: "Выбивали" деньги и авто

Конфликт возник между двумя местными жителями. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в сторону авто другого и повредил стекло "ВАЗ-21099". Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В результате происшествия никто не пострадал. О причинах конфликта пишут пользователи соцсетей. Очевидцы отмечают, что водитель поврежденной машины припарковался так, что перекрыл доступ к пандусу. Второй участник конфликта сделал ему замечание.

Как сообщалось 29 июня, в кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина.

Поделись:
Теги: Кропивницкий, стрельба, авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь