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Данилюк заявил, что необходимости ввести визовый режим с РФ сейчас нет

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Секретарь СНБО считает, что визовый режим ничего не даст.
Данилюк заявил, что необходимости ввести визовый режим с РФ сейчас нет
Данилюк заявил, что необходимости ввести визовый режим с РФ сейчас нет
facebook.com/o.danyliuk

Секретарь национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что необходимости сделать визовый режим с Российской Федерацией нет.

Об этом он рассказал в интервью для Lb.ua.

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Данилюк отметил, что сейчас не видит необходимости в визовом режиме с РФ, так как это ничего не даст.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Данилюк оценил вероятность встречи Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Данилюк отметил, что у обеих сторон есть своя картина ожиданий и свое понимание ситуации, но встреча Зеленского и Путина является вполне вероятной. В то же время, Данилюк отметил, что эта встреча является выгодной Кремлю, поскольку может сказаться на санкциях против РФ.

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Также стало известно, что в Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты. Данилюк считает, что в Украине работают одни из лучших ІТ-специалистов в мире страна сможет “защитить киберпространство силами своих талантов“.

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Теги: Зеленский, Данилюк, Россия, виза
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