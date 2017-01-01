"Работа президента - не концерт": Омеляна исключили из делегации в Канаду

В США, по словам министра инфрастуктуры, его отпустили "с истерикой".

Омелян говорит, что участников делегации в Торонто шокировала идея продавать билеты на конференцию mtu.gov.ua

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его исключили из состава делегации Украины в Канаду на конференцию по реформам. Об этом пишет УНН.

“С “удовольствием“ узнал, что ОПГ решило вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из SkyUp Airlines“, - отметил министр.

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В то же время он был рад, что “хоть и с истерикой, но в США отпустили“, и отметил, что в Госдепартаменте США успел обсудить общую политическую ситуацию в стране, экономическое сотрудничество, киберзащиту и тому подобное.

“И, кстати, остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от 100 до 1000 долларов — это гитарный перебор“, - говорит Омелян.

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“Президентская деятельность — не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря...“, — добавил он.

Так, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках поездки в США провел встречу с руководством Почтовой Службы США.

Напомним, ранее Курт Волкер сообщил, что едет в Канаду как глава делегации США на конференцию по реформам в Украине.