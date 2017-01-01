Обстрел санитарного авто под Водяным: Погибла военный медик Ирина Шевченко

Военный медик умерла в больнице от полученных ранений.

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко соцсети

На Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко.

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Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования.

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко соцсети

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко соцсети

Как сообщалось 1 июля, в Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений Объединенных сил.