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Обстрел санитарного авто под Водяным: Погибла военный медик Ирина Шевченко

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Военный медик умерла в больнице от полученных ранений.
Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
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На Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко.

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Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования.  

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
соцсети

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким Ирины Шевченко
соцсети

Как сообщалось 1 июля, в Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений Объединенных сил.

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Теги: Донбасс, обстрел, война
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