Самолет Шарм-эль-Шейх - Харьков экстренно сел в "Борисполе", - соцсети

Причину экстренной посадки в авиакомпании назвали.

Пассажирский самолет компании SkyUp, который осуществлял рейс из египетского Шарм-эль-Шейха, экстренно приземлился в “Борисполе”. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Самолет из Шарма, не смог сесть в Харькове - и экстренно со “скорыми” и пожарными приземлился в Борисполе, никто не пострадал - но было очково, в аэропорту народ лютует, - пишут в соцсетях.

Пассажирам не выдают багаж. Позже людям сообщили, что багаж отправят в Харьков автобусами.

В Киеве багаж не выдают, говорят отправят на автобусах на Харьков, когда это будет - неизвестно. Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми, представитель в Харькове спрятался, представитель в Киеве ничего не знает, - пишут пассажиры.

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В авиакомпании сообщили журналистам, что причиной экстренной посадки стала поломка системы воздушных сигналов, которая не выдавала корректной информации.

В таком случае самолету запрещено совершать полеты. Безопасность пассажиров - всегда приоритет № 1 для нас, - сообщили в SkyUp.

Также в авиакомпании сообщили, что договорились о перелете другим самолетом из Киева в Харьков. Между тем, переговоры немного затянулись.

Переговоры с аэропортом, всеми сторонами процесса, согласование новых слотов для самолета - все это требует времени. Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз, - добавили в SkyUp.

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Напомним, над “Борисполем” кружат самолеты: аэропорт не мог принять их на посадку. Мощная гроза в Киеве и окраинах не позволяла работать аэропорту.