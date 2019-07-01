Волкер рассказал, почему ждет Зеленского в Канаде с нетерпением
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто (Канада). Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Таким образом он прокомментировал новости о визите Зеленского в Канаду для участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Этот визит должен стать новым толчком в сфере реформ Украины.
С нетерпением жду встречи с вами, - написал Волкер.
Look forward to meeting you there! https://t.co/oj7TCp7Mnc— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 липня 2019 р.
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Немного раньше Курт Волкер сообщил, что именно он возглавит мощную делегацию США на этой международной конференции по поддержке реформ в Украине. Спецпредставитель США отметил, что эта конференция “может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию для украинцев”.
Напомним, Волкер едет на UkrReformConf в Канаду как глава делегации США. На конференции Курт Волкер сможет переговорить с Владимиром Зеленским.
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