Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер рассказал, почему ждет Зеленского в Канаде с нетерпением

Комментариев: 3
Представитель Госдепа США сделал заявление.
Волкер ждет Зеленского в Канаде
Волкер ждет Зеленского в Канаде
twitter.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто (Канада). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читай также: “Работа президента - не концерт“: Омеляна исключили из делегации в Канаду

Таким образом он прокомментировал новости о визите Зеленского в Канаду для участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Этот визит должен стать новым толчком в сфере реформ Украины.

С нетерпением жду встречи с вами, - написал Волкер.

Читай также: “Это ловушка!“: Появилась реакция Волкера на предложение РФ освободить пленных моряков

Немного раньше Курт Волкер сообщил, что именно он возглавит мощную делегацию США на этой международной конференции по поддержке реформ в Украине. Спецпредставитель США отметил, что эта конференция “может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию для украинцев”.

Напомним, Волкер едет на UkrReformConf в Канаду как глава делегации США. На конференции Курт Волкер сможет переговорить с Владимиром Зеленским.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Волкер, Зеленский, Канада, конференция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Григорич    01.07.2019, 20:14
Оценка:  -1
Григорич
5 лет мощных реформ уже было...ну еще 5 лет не помешает..
ira0957    01.07.2019, 19:22
Оценка:  +1
ira0957
а канадцы голосовали за пороха
atos    01.07.2019, 18:28
Оценка:  -2
atos
Хозяин ждёт своего слугу))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь