Волкер рассказал, почему ждет Зеленского в Канаде с нетерпением

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто (Канада). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Таким образом он прокомментировал новости о визите Зеленского в Канаду для участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Этот визит должен стать новым толчком в сфере реформ Украины.

Look forward to meeting you there! https://t.co/oj7TCp7Mnc