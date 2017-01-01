Цены на электроэнергию в новом рынке остаются стабильными, - D.Trading

Директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр заявил, что исходя из прогноза погодных условий и баланса спроса и предложения на рынке электроэнергии, во второй половине недели цены в объединенной энергосистеме Украины будут стабильными с незначительной корректировкой к показателям 159-161 коп / кВтч.

Об этом он сообщил на странице компании в социальной сети Facebook, прокоментуючы 2-й день работы нового рынка электроэнергии.



“Сегодня на платформе Оператора рынка состоялось второе торги на рынке на сутки вперед, а именно на 2 июля. По сравнению с 1 июля объем торгов в ОЭС Украины увеличился до 158 100 000 кВтч (+ 4,7%). Такое увеличение спроса обусловлено погодными условиями, а именно прогнозируемым повышением температуры в последующие несколько дней. Как следствие, в дневной зоне цена незначительно увеличилась и произошла коррекция ценового индикатора рынка ОЭС Украины в 163,1 коп / кВтч (+ 2,3%). На цену также повлияло и желание игроков рынка закрыть свои торговые позиции именно на рынке на сутки вперед “, - написал Маляр.



По словам Дмитрия Маляра, объем торгов на острове БуТЕС на 2 июля также увеличился на 12% до 10600000 кВтч, цена на этом сегменте рынка снизилась до 170,6 коп / кВтч (-4,1%). “Еще одним важным событием этого дня стало то, что в Орловский остров начато импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии. Это стало возможным только благодаря старта нового формата рынке. Я лично искренне поздравляю наших коллег“ по цеху ““ ЭРУ Трейдинг “с этим событием и считаю, что это значительно повысит уровень конкуренции на рынке. Наша компания также имеет планы начать импорт электроэнергии уже в июле с последующим активным развитием этого направления нашей деятельности в последующие месяцы “, - отметил он.



Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 закона “О рынке электроэнергии“ в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, который предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному рынку по европейским правилам.

