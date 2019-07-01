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"Нарушение норм международного права": Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном

Комментариев: 12
Зеленский отметил, что Украина всегда действует в рамках международных договоренностей.
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Донбасса и призывает ЕС и США принять надлежащие меры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Президент указал, что во время остановки на “дозаправку“ узнал грустные новости с Донбасса о двух погибших и одном раненном. Эти обстрелы являются нарушением международного права.

Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по предотвращению огня на Донбассе, - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина всегда действует в рамках международных договоренностей, поэтому президент призвал Европу и США отреагировать на такие действия страны-агрессора, которые “никак не приближают нас к миру“.

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Напомним, на Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко. 

 

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Теги: Зеленский, Донбасс, обстрел, реакция, медик
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Комментариев (12)
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ПротивЛжи    01.07.2019, 20:08
Оценка:  0
ПротивЛжи
Ведь элементарно было сделать видео или хотя-бы снимок этого автомобиля. Санитарный автомобиль Хаммер разительно отличается от военного Хаммера. И по повреждениям сразу было-бы понятно - наехали на свою мину или сепаратисты стреляли из ПТУРа. А пока.... бездоказательно.
ira0957    01.07.2019, 19:17
Оценка:  +1
ira0957
Украина и ее партнеры из НАТО были вынуждены в экстренном порядке менять план своих маневров Sea Breeze – 2019 из-за того, что Россия закрыла для судоходства один из участков Черного моря. Об этом в ходе церемонии открытия учений рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 18:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"президент призвал Европу и США отреагировать на такие действия страны-агрессора"

Ну так Европа уже отреагировала - вернула РФ в ПАСЕ. А нам надо просто перестать стрелять. И вазелина запасти побольше.
drozdikus    01.07.2019, 19:02
Оценка:  -7
drozdikus
пи.дар с русановски... твое нытье кумарит... ненравится что то ? пистуй в военкомат.... но ты за сцишт
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 19:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
У тебя не возникали мысли о самоубийстве?
drozdikus    01.07.2019, 19:19
Оценка:  -5
drozdikus
вафел неудачник) не возникало)
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 19:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А ты подумай как-то на досуге.
drozdikus    01.07.2019, 19:24
Оценка:  -4
drozdikus
ты еблан про квартиры дочерям подумай... тут ты не заработаешь_
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 19:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ПНХ!
drozdikus    01.07.2019, 19:29
Оценка:  -4
drozdikus
сдулся лох? ты не удачник и твое присутствие тут это доказательство)))))
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 19:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
То, что ты тут беснуешься - значит что ты работаешь против Украины. И если я тебя зацепил - это значит что я достиг успеха. Так что молчи, несчастный.
drozdikus    01.07.2019, 19:35
Оценка:  -1
drozdikus
да да дебилоид против украины) что ты там достиг?) за 50тьпете задницу лизать? ))) имей хоть не много гордости)
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