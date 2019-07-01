"Нарушение норм международного права": Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Донбасса и призывает ЕС и США принять надлежащие меры.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Президент указал, что во время остановки на “дозаправку“ узнал грустные новости с Донбасса о двух погибших и одном раненном. Эти обстрелы являются нарушением международного права.
Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по предотвращению огня на Донбассе, - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что Украина всегда действует в рамках международных договоренностей, поэтому президент призвал Европу и США отреагировать на такие действия страны-агрессора, которые “никак не приближают нас к миру“.
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Напомним, на Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко.
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Ну так Европа уже отреагировала - вернула РФ в ПАСЕ. А нам надо просто перестать стрелять. И вазелина запасти побольше.