"Нарушение норм международного права": Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном

Зеленский отметил, что Украина всегда действует в рамках международных договоренностей.

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Донбасса и призывает ЕС и США принять надлежащие меры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Камера засняла, кто расписывает киевские лифты агитацией за действующего президента

Президент указал, что во время остановки на “дозаправку“ узнал грустные новости с Донбасса о двух погибших и одном раненном. Эти обстрелы являются нарушением международного права.

Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по предотвращению огня на Донбассе, - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина всегда действует в рамках международных договоренностей, поэтому президент призвал Европу и США отреагировать на такие действия страны-агрессора, которые “никак не приближают нас к миру“.

Читай также: Вражеские обстрелы на Донбассе: Есть жертвы, ранены полицейские

Напомним, на Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.