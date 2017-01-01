Украинцы выплатили 10% долгов за коммуналку

За май украинцы выплатили более 200% начисленных за коммунальные услуги сумм. Долги сократились до 57,2 млрд грн.

По итогам мая задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги сократилась на 6,3 млрд грн и составила 57,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.

По данным ведомства, на конец мая задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), составили 779,4 грн (в апреле 1191,9 грн).

В мае 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн (203,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,7 млрд грн (133,8%).

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

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