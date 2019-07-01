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SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов

Комментариев: 2
Задержки связаны с техническими неисправностями самолетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов
SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов
Avianews

Ряд самолетов SkyUp в понедельник, 1 июля, вылетают с задержками, которые связаны с тем, что у суден были обнаружены неисправности. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, задерживаются следующие рейсы:

PQ 671 Киев (Борисполь) – Катания

PQ 672 Катания – Киев (Борисполь)

PQ 4413 Киев (Борисполь) – Анталия

PQ 4414 Анталия – Киев (Борисполь)

PQ 7801 Киев (Борисполь) – Тиват

PQ 7802 Тиват – Киев (Борисполь)

PQ 7109 Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх

PQ 7110 Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)

PQ 421 Киев (Борисполь) – Батуми

PQ 422 Батуми – Киев (Борисполь)

PQ 3101 Киев (Борисполь) – Монастир

PQ 3102 Монастир – Киев (Борисполь)

PQ 7011 Киев (Борисполь) – Хургада

PQ 7012 Хургада – Киев (Борисполь)

PQ 3121 Харьков — Монастир

PQ 3122 Монастир – Харьков

PQ 434 Тбилиси – Киев (Борисполь)

PQ 433 Киев (Борисполь) –Тбилиси

В авиакомпании уточнили, что работают над тем, чтобы пассажиры осуществили полеты как можно быстрее.

Напомним, две сотни пассажиров SkyUp из Украины вторые сутки не могут вылететь из Испании. В аэропорту Барселоны поломался самолет, который должен был лететь в Харьков. Пассажиры вторые сутки ожидают вылета. Посольство и авиакомпания отказались помочь украинцам.

 

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Теги: авиаперелет, рейс, авиакомпании, авиаперевозки, Авиарейсы, SkyUp
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Юрий1    01.07.2019, 20:06
Оценка:  +1
Юрий1
За последние 12 лет, ни разу не пришлось пользоваться услугами тур.оператора Джойн Ап и авиа компании Скай Ап, и ни разу, не возникло проблем, с перелётами на отдых и обратно. У данного тур.оператора и его авиа компании, такие проблемы,- не первый год. Ещё планируете отдых с Джойн Ап?
РухНС    01.07.2019, 18:42
Оценка:  +1
РухНС
да это бунт!!!
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