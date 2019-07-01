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"Сведение политических счетов": Розенко отреагировал на желание Зеленского наказать Климкина

Комментариев: 1
Вице-премьер уверен, что законных оснований для наказания для Климкина нет.
Розенко отреагировал на желание Зеленского наказать Климкина
Розенко отреагировал на желание Зеленского наказать Климкина
facebook.com/pavlo.rozenko

Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для того, чтобы главу МИД Павла Климкина привлекли к дисциплинарной ответственности за ноту в МИД России относительно пленных украинских моряков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Розенко подчеркнул, что считает недопустимым “сведение политических счетов“ за профессиональную позицию Климкина. Вице-премьер уверен, что законных оснований для наказания для Климкина нет.

Более того, Розенко называет ноту МИД Украины на предложение РФ обменять моряков и признать Крым русским - “профессиональной, своевременной и правильной по духу и по содержанию“.

Вице-премьер добавил, что украинских моряков нужно освободить согласно решению международного суда и не поддаваться шантажу со стороны России.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо касательно наказания Климкина. Зеленский требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаяся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

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Теги: Розенко, Климкин, наказание, ответственность
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Комментариев (1)
Boxerogos    01.07.2019, 19:51
Оценка:  0
Boxerogos
Что такое"розенко"?То же самое что и"порошенко"?
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