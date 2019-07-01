Появились подробности гибели медиков на Донбассе

В штабе ООС назвали имена погибших военных. Президент Зеленский назвал обстрел санитарного авто попыткой сорвать переговорный процесс.

В результате обстрела санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе погибли военнослужащие Морской пехоты Украины. Об этом сообщает штаб ООС в в понедельник, 1 июля.

В частности, в результате обстрела погибли водитель санитарного автомобиля Хаммер HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена За Мужество сержант Ирина Шевченко.

"Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали в одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса. Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Героев", - говорится в сообщении.

Гибель военных также прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он назвал обстрел санитарного автомобиля попыткой сорвать переговорный процесс.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал он в Facebook.

Зеленский также призвал США и страны Европы "должным образом" отреагировать на действия сепаратистов.

"Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - отметил президент.

Отметим, изначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших военнослужащих в результате обстрела санитарного авто. Впоследствии раненый медик скончалась от полученных ран.

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