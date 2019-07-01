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Появились подробности гибели медиков на Донбассе

Комментариев: 8
В штабе ООС назвали имена погибших военных. Президент Зеленский назвал обстрел санитарного авто попыткой сорвать переговорный процесс.
В результате обстрела санитарного авто погибли двое военных
В результате обстрела санитарного авто погибли двое военных
Левый берег

В результате обстрела санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе погибли военнослужащие Морской пехоты Украины. Об этом сообщает штаб ООС в в понедельник, 1 июля.

В частности, в результате обстрела погибли водитель санитарного автомобиля Хаммер HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена За Мужество сержант Ирина Шевченко.

"Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали в одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса. Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Героев", - говорится в сообщении. 

Гибель военных также прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он назвал обстрел санитарного автомобиля попыткой сорвать переговорный процесс.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал он в Facebook.

Зеленский также призвал США и страны Европы "должным образом" отреагировать на действия сепаратистов.

"Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - отметил президент.

Отметим, изначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших военнослужащих в результате обстрела санитарного авто. Впоследствии раненый медик скончалась от полученных ран.

 

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Теги: медики, военные, Владимир Зеленский, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ПротивЛжи    01.07.2019, 20:09
Оценка:  0
ПротивЛжи
Ведь элементарно было сделать видео или хотя-бы снимок этого автомобиля. Санитарный автомобиль Хаммер разительно отличается от военного Хаммера. И по повреждениям сразу было-бы понятно - наехали на свою мину или сепаратисты стреляли из ПТУРа. А пока.... бездоказательно.
sharry-sharry    01.07.2019, 19:57
Оценка:  -1
sharry-sharry
Кацапы и их любители твари конченные,гореть вам поколениями в аду упырям!Напалмом нужно выжечь тварей под корень!Что бы даже не воняло русским духом на украинской земле!Земля пухом нашим героям и вечная память.
Boxerogos    01.07.2019, 19:53
Оценка:  0
Boxerogos
Так сами же и шмальнули по своему бронику с пулемётом,которую почему-то"герои"называю т"санитарным авто".
Ведмідь***    01.07.2019, 19:53
Оценка:  0
Ведмідь***
Команда Зе и её руководитель признавались, что ведут информационную войну. Поэтому, неплохо-бы миру - показать автомобиль в котором погибли украинские военные, по повреждениям станет понятно это мина или ПТУР. На видео- же, что показали украинские СМИ ехал обычный Хаммер, не санитарный.
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 19:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Расстрел медицинских автомобилей - это так характерно для "русского мира".
Boxerogos    01.07.2019, 19:55
Оценка:  -1
Boxerogos
Броневик с крупнокалиберным пулемётом уже стал медицинским автомобилем,бот?
Kostos    01.07.2019, 19:57
Оценка:  +1
Kostos
НАХ пошол, уёпок
Ведмідь***    01.07.2019, 19:58
Оценка:  0
Ведмідь***
На ТСН показали видео, уже есть на ю-тубе "Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто – є загиблі". На котором..... едет обычный Хаммер - не санитарный.
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