Неизвестные застрелили мужчину в его квартире в центре Одессы
В центре Одессы 27-летнего мужчину застрелили в его квартире в переулке Маяковского. Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 1 июля.
Инцидент произошел 30 июня. Трое неизвестных ворвались в квартиру, где потерпевшей проживал со своей 46-летней матерью. Злоумышленники распылили слезоточивый газ и начали стрелять.
Мужчина получил несколько ранений, в том числе в область грудной клетки. От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, его мать жива. Получила ил она огнестрельные ранения, неизвестно.
Напомним, что ранее серийного убийцу на Кипре приговорили к семи пожизненным срокам.
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