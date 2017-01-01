Неизвестные застрелили мужчину в его квартире в центре Одессы

Мать погибшего была в квартире, когда трое неизвестных ворвались в ее квартиру и застрелили сына.

В центре Одессы 27-летнего мужчину застрелили в его квартире в переулке Маяковского. Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 1 июля.

Инцидент произошел 30 июня. Трое неизвестных ворвались в квартиру, где потерпевшей проживал со своей 46-летней матерью. Злоумышленники распылили слезоточивый газ и начали стрелять.

Мужчина получил несколько ранений, в том числе в область грудной клетки. От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, его мать жива. Получила ил она огнестрельные ранения, неизвестно.

Напомним, что ранее серийного убийцу на Кипре приговорили к семи пожизненным срокам.

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