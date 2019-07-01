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Мытье улиц и забота о больных: у Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний

Комментариев: 3
В “Слуге народа“ также хотят предложить механизм отзыва народного депутата, ведь согласно нынешнему законодательству лишить депутата мандата нереально.
У Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний
У Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний
president.gov.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, как будут наказывать депутатов за прогулы.

Об этом он сообщил в интервью для “Интерфакс-Украина“.

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По мнению Стефанчука, депутатов нужно наказывать за прогулы в Раде не штрафами, а общественными работами.

Представитель президента категоричен и подчеркивает, что человек, который не желает 25% своего времени представлять людей и работать, должен попробовать другой вид деятельности. Например, заботиться о больных, мыть улицы и т.д.

Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не хорошо. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет, - это однозначно, - отметил Стефанчук.

Он указывает, что в “Слуге народа“ хотят предложить механизм отзыва народного депутата, ведь согласно нынешнему законодательству лишить депутата мандата нереально. Стефанчук сказал, что уже завершается разработка законопроекта о депутатских прогулах.

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В то же время Стефанчук подчеркивает, что в любом случае нужно вносить изменения в Конституцию, а это занимает минимум год.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаяся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

 

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Теги: Зеленский, Слуга народа, Стефанчук, депутаты, ответственность, рада, прогулы
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Комментариев (3)
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Krekk    01.07.2019, 20:07
Оценка:  0
Krekk
Перед выборами чего только не наговоришь! А потом можно благополучно все забыть) Зеля - басни про мытье улиц депутатами, Пецька-барыга - о вступлении в ЕС через 3 года, Вакарчук просто бараном родился и особо сказать нечего, кроме 3х предложений. Юля все тарифы жмакает... Страна шутов.
Колишній-східняк    01.07.2019, 19:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
Мы начинаем КВН...
sharry-sharry    01.07.2019, 19:52
Оценка:  0
sharry-sharry
Такой популизм и в этот бред еще кто то верит?
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