Мытье улиц и забота о больных: у Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний

В “Слуге народа“ также хотят предложить механизм отзыва народного депутата, ведь согласно нынешнему законодательству лишить депутата мандата нереально.

У Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний president.gov.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, как будут наказывать депутатов за прогулы.

Об этом он сообщил в интервью для “Интерфакс-Украина“.

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По мнению Стефанчука, депутатов нужно наказывать за прогулы в Раде не штрафами, а общественными работами.

Представитель президента категоричен и подчеркивает, что человек, который не желает 25% своего времени представлять людей и работать, должен попробовать другой вид деятельности. Например, заботиться о больных, мыть улицы и т.д.

Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не хорошо. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет, - это однозначно, - отметил Стефанчук.

Он указывает, что в “Слуге народа“ хотят предложить механизм отзыва народного депутата, ведь согласно нынешнему законодательству лишить депутата мандата нереально. Стефанчук сказал, что уже завершается разработка законопроекта о депутатских прогулах.

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В то же время Стефанчук подчеркивает, что в любом случае нужно вносить изменения в Конституцию, а это занимает минимум год.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаяся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

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