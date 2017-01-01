"Для украинизации больше сделал сериал "Альф"": Стефанчук рассказал об украинском языке

По мнению Стефанчука, когда украинский контент станет интересным, тогда и отношение людей к языку изменится.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что “за украинский язык нужно воевать качеством, а не притеснениями“.

Об этом он рассказал в интервью для “Интерфакс-Украина“.

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Говорят о законе о языках, он указал, что государственным языком в Украине является украинский, а украинизацию стоит сделать более мягкой.

Я убежден, что для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал “Альф“. Потому что только в этом сериале мы получили впервые понятный, красивый, чистый украинский язык, - говорит Стефанчук.

Стефанчук указал, что украинское будет развиваться в стране, если будет украинский софт, на который сделают льготную систему подписок и улучшат условия для издателей книг.

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Он также отметил, что сегодня в кинотеатрах страны идет украинские фильмы и фильмы с переводом на украинский язык.

Стефанчук уверен, что “за язык надо воевать качеством“, а не запретами и притеснениями. Ведь, когда украинский контент станет интересным, тогда и отношение людей к языку изменится.

А государство должно создать все механизмы для этого, - объясняет представитель Зеленского.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, как будут наказывать депутатов за прогулы.

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