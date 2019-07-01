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На Донбассе за день 10 обстрелов, у ВСУ потери

Комментариев: 5
Враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 1 июля.

Так, враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Новолуганское, Зайцево, Луганское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Ранее в понедельник стало известно, что в зоне ООС подбит санитарный Hummer, на котором эвакуировали раненого бойца. Изначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших военнослужащих. Позже стало ивестно, что от ран скончался еще один медик.

Напомним, за сутки 30 июня сепаратисты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погибли, сепаратисты, ВСУ, погибшие, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Vasya_iz_Ivanovo    01.07.2019, 21:16
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы, прекращайте вы это дело, ну типа заморозьте лет на неопределенное время, и живите, радуйте
сь, развивайте свою экономику и качество жизни!
Vasya_iz_Ivanovo    01.07.2019, 21:21
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Ах да, забыл, пока Галиция в составе Украины - война, война, война!
nommu1    01.07.2019, 22:49
Оценка:  -1
nommu1
'пока Галиция в составе Украины'
мнение лаптей нам очень важно
Michael2811    01.07.2019, 20:52
Оценка:  +5
Michael2811
Украинцы продолжают убивать украинцев...................СУГС. два стрыбка.и снова СУГС! Щэ нэ вмэрла???? Ещё чуть и перестреляете друг друга.....И Остаточный СУГС !
Boxerogos    01.07.2019, 20:46
Оценка:  +4
Boxerogos
Брэхня!Патерь нет!)))))
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