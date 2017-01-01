На Волыни столкнулись "скорая" и грузовик, погиб пациент

В Волынской области столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик. В результате погиб один человек, еще трое попали в реанимацию.

В Волынской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. В результате погиб один человек, еще трое попали в реанимацию. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

Так, в понедельник, 1 июля, на перекрестке дорог вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик.

"Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего жителя райцентра Маневичи, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 27-летний житель города Сарны Ровенской области", - сообщили в полиции.

В результате ДТП скончался 75-летний пассажир "скорой". Водителя "скорой", 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь умершего, госпитализировали в реанимацию.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в выходные в Запорожской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека.

В Николаевской области в ДТП авто разорвало пополам: двое погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet