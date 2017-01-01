Гройсман объяснил, почему не присоединился к партии Порошенко

Премьер-министр уверен, что в Европейской солидарности ничего не изменится в ближайшие годы.

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему принял решение участвовать в предстоящих парламентских выборах в составе собственной команды. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV 1 июля.

По словам премьера, он не верит, что в ближайшие годы в политической партии Европейская солидарность (бывшая БПП) что-либо изменится.

"С первого дня создания Блока Петра Порошенка я никогда не был членом этой политической силы. Если бы я считал и верил в то, что там могут быть новые подходы для того, чтобы делать нужные изменения, я бы, не думая ни минуты, присоединился к этой политической силе", – отметил Гройсман.

Он также заявил, что несколько назад ему предлагали возглавить БПП, но он отказался.

"У меня не было никогда партийного билета. Это была партия Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас они ее переименовали, добавили новых людей, оставили много других людей. В принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится в предстоящие пять лет. Они как работали, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном походе на выборы", – указал политик.

Он подчеркнул, что выбрал путь самостоятельного похода с той командой, "в которую верит и за которую ему не будет стыдно".

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