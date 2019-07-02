Начато расследование по факту обстрела санитарной машины ВСУ

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела сепаратистами санитарного автомобиля.

По факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе проводится досудебное расследование. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.

Отмечается, что досудебное расследование уголовного производства по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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