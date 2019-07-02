Начато расследование по факту обстрела санитарной машины ВСУ
Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела сепаратистами санитарного автомобиля.
По факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе проводится досудебное расследование. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.
Отмечается, что досудебное расследование уголовного производства по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer ВСУ.
В результате атаки погибли боевой медик и водитель. Старшина, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.
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