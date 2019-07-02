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Начато расследование по факту обстрела санитарной машины ВСУ

Комментариев: 1
Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела сепаратистами санитарного автомобиля.
Медицинские автомобили Hummer передали украинским военным из США
Медицинские автомобили Hummer передали украинским военным из США
autocentre.ua
 
По факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе проводится досудебное расследование. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.
 
Отмечается, что досудебное расследование уголовного производства по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
 
Напомним в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer ВСУ.
 
В результате атаки погибли боевой медик и водитель. Старшина, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.

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Теги: медики, прокуратура, Донецкая область, донбасс, военные, обстрел, автомобиль, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    02.07.2019, 05:02
Оценка:  0
Ira0965
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