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Эскалация на Донбассе: ВСУ и "ЛДНР" понесли потери

Комментариев: 4
Со стороны украинских защитников два воина погибли и двое были ранены. У сепаратистов - трое убитых и пятеро раненых.
На Донбассе ранены двое военных
На Донбассе ранены двое военных
Минобороны Украины

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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных. Об этом во вторник, 2 июля, сообщают в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что 13 раз противник использовал запрещенное минскими соглашениями оружие.

Обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки 1 июля трое противников были уничтожены, и еще пятеро ранены.

Кроме того, с начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Лебединского и Новолуганского. О пострадавших военных в штабе ООС не сообщают.

Накануне сообщалось, что в зоне ООС подбит санитарный Hummer, есть жертвы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, убит, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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ira0957    02.07.2019, 09:23
Оценка:  -2
ira0957
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на банкет средства и вернуть деньги Украине за полагающиеся им блюда и напитки. НЕ ФЕЙК!
Колишній-східняк    02.07.2019, 09:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Може хватит эту мантру повторять тысячу раз? Что-то нигде больше об этом не сообщали....
Колишній-східняк    02.07.2019, 09:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
А уж наши "оппозиционеры" уже б подхватили и растиражировали в своих каналах.
Колишній-східняк    02.07.2019, 09:17
Оценка:  0
Колишній-східняк
Как сказал преЗедент, это - только начало.
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