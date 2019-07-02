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Появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром

Комментариев: 1
Обнародовано видео с места трагических событий и данные о раненых детях.
Что за предмет взорвался, пока точно не известно
Что за предмет взорвался, пока точно не известно
скриншот из видео

В сети появились подробности взрыва на детской площадке, который прогремел в селе Пашена Балка Днепропетровскй области.

Как сообщает ТСН, здесь у детей, которые играли в центре села, разорвалось неизвестное устройство.

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В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. Все они были госпитализированы в больницы Днепра.

Позже стало известно, что дети 5 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии. Ночью их оперировали.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Как сообщалось 1 июля, в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

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Теги: взрыв, дети, Днепропетровская область
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Комментариев (1)
Seytapio2    02.07.2019, 09:33
Оценка:  0
Seytapio2
Абож Псевдо мінери таки вирішили підтвердити своє існування. Я к варіант, про попередню погрозу, в смі просто замовчали. Інакше кому ще потрібно створювати вибух на дитячому майданчику???? Дітей жалко, опиняються в заручниках ситуацій з такими сволотами, що їх калічать. (((
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