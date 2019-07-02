По нескольким областям пронесся ураган: Повалены деревья, оборваны провода

К счастью, никто из людей не пострадал.

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В понедельник, 2 июля, на территории Украины пронесся ураган, который нанес значительный урон природе и инфраструктуре.

Об этом сообщает ресурс “Радиотрек“.

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Так, в Ровненской области сильный ветер повредил электросети. Без электроснабжения остались 35 населенных пунктов, а также три - частично. Также буквально за 10 минут, ураган вырывал с земли деревья, поломал ветки. Некоторые перегородили дорогу, а другие деревья упали на автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным ресурса Чеline, непогода бушевала и в Черниговской области. Там ветер также поломал деревья и обесточил многие районы и населенные пункты. В результате урагана повреждены и крыши зданий.

Как сообщалось