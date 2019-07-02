В Украину вернулись грозы и шквалы

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Сегодня, 2 июля, по всей территории Украины синоптики обещают резкое ухудшение погодных условий. Без осадков день проведут только жители юга страны, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются обильные дожди с грозами. Воздух прогреется от +24 до +31 градуса по Цельсию.

Похожая ситуация на востоке Украины. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Вероятны грозы и шквалы. На улице +26…+34 градуса по Цельсию.

Южным регионам повезло немного больше. Синоптики прогнозируют на юге жаркий солнечный день без осадков. На термометре +31…+38 градусов по Цельсию.

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На севере Украины сегодня ожидаются дожди и грозы. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня также дожди и грозы. На улице +27…+36 градусов.

В Киеве сегодня ожидаются дожди. Вероятны грозы и шквалы. Воздух прогреется от +27 до +29 градусов.

Напомним, ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности. Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине на протяжении 30 июня. В восточных и некоторых центральных областях вероятны небольшие дожди.