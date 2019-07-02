“Путина нельзя разжалобить, только рассмешить”: Геращенко упрекнула Зеленского

Вице-спикер считает, что со стороны президента отсутствует давление на РФ.

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко снова публично упрекнула Зеленского в том, что с его стороны нет политического давления на Россию и ее президента Путина. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Внешняя политика требует активных действий. Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине... Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва... Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением, - написала Геращенко.

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Геращенко также вспомнила тот факт, что РФ созывает Совбез ООН касательно украинского языкового закона. Между тем, Украина за время президентства Зеленского не созывала Совбез ООН касательно отказа в освобождении украинский моряков и игнорирования решения Морского трибунала.

Украина во времена президентства Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией Морского трибунала ООН и не увольнение украинских моряков, - добавила Геращенко.

Политик также вспомнила о возвращении РФ в ПАСЕ и то, что украинская сторона знала о решении предварительно и ничего не сделала.

В мировой прессе выходят сокрушительные статьи о возвращении российской делегации и позор ассамблеи, но там нет статей украинского президента с призывом к европейским политикам не изменять принципы, - резюмировала Геращенко.

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Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.