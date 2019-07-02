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“Путина нельзя разжалобить, только рассмешить”: Геращенко упрекнула Зеленского

Комментариев: 16
Вице-спикер считает, что со стороны президента отсутствует давление на РФ.
Геращенко сделала заявление
Геращенко сделала заявление
facebook.com/iryna.gerashchenko

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко снова публично упрекнула Зеленского в том, что с его стороны нет политического давления на Россию и ее президента Путина. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Внешняя политика требует активных действий. Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине... Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва... Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением, - написала Геращенко.

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Геращенко также вспомнила тот факт, что РФ созывает Совбез ООН касательно украинского языкового закона. Между тем, Украина за время президентства Зеленского не созывала Совбез ООН касательно отказа в освобождении украинский моряков и игнорирования решения Морского трибунала.

Украина во времена президентства Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией Морского трибунала ООН и не увольнение украинских моряков, - добавила Геращенко.

Политик также вспомнила о возвращении РФ в ПАСЕ и то, что украинская сторона знала о решении предварительно и ничего не сделала.

В мировой прессе выходят сокрушительные статьи о возвращении российской делегации и позор ассамблеи, но там нет статей украинского президента с призывом к европейским политикам не изменять принципы, - резюмировала Геращенко.

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Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.

 

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Теги: Геращенко, Зеленский, Путин, РФ
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Комментариев (17)
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ЗаУкраину    02.07.2019, 11:43
Оценка:  -1
ЗаУкраину
ПНХ подстилка гниЮщенка. Ты свое уже отпела. Может еще и отсидишь.
LoveFreedom    02.07.2019, 11:51
Оценка:  0
LoveFreedom
не мечтай кацапик))
LoveFreedom    02.07.2019, 11:37
Оценка:  0
LoveFreedom
правильно сказала)забыла упомянуть что раша убивала детей еще в Осетии,Абхазии,Грузии)
Котофунтик    02.07.2019, 10:40
Оценка:  +4
Котофунтик
И что это давление за пять лет дало?Европа уже сдалась.Украина пока тупит.Хитрого можно только перехитрить.Давят только баранЫ))Не видя отсутствия результата))
LoveFreedom    02.07.2019, 11:42
Оценка:  -2
LoveFreedom
кому кому а ослу обзывать кого то неправильно,так что помалкивай кацапик))а все остальное это результат правления Зе..который в политике баран бараном,как ты сказал))за пороха результат давления был и видимый))но 73% приколистов просрали все и теперь начинают жалеть и сами клеймят его))
ira0957    02.07.2019, 10:24
Оценка:  +2
ira0957
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на банкет средства и вернуть деньги Украине за полагающиеся им блюда и напитки. НЕ ФЕЙК!
Люблю_Украину    02.07.2019, 10:28
Оценка:  0
Люблю_Украину
))))
LoveFreedom    02.07.2019, 11:49
Оценка:  0
LoveFreedom
ник смени кацапик,на люблю парашу))или сдыдно признать что ты родом с самой большой помойки мира?))
LoveFreedom    02.07.2019, 11:45
Оценка:  +1
LoveFreedom
слыш трансвестит украинская делегация вообще покинула ПАСЕ,так что не куй фейковать))а если деньги и потребовала то правильно и сделала)
Люблю_Украину    02.07.2019, 10:05
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Как блоха может давить на собаку? может только доставить мелкие неприятности временно, пока блоху не прибьют)
LoveFreedom    02.07.2019, 11:45
Оценка:  +1
LoveFreedom
еще один кацапик нарисовался))
РухНС    02.07.2019, 09:59
Оценка:  +8
РухНС
Пусть сиськами задавит путина! Триндели 5 лет!! И что??
LoveFreedom    02.07.2019, 11:46
Оценка:  0
LoveFreedom
и результат был)поркак власти не пришел приколист и не из портил все)
VSHIVANKA    02.07.2019, 09:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТЕТКА ПРАВА , ВЕСЬ МИР УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ХОХОЧЕТ С ЭТОГО ШАПИТО ....)))))
Джо-кер    02.07.2019, 09:59
Оценка:  -4
Джо-кер
Говнище, недоразумение 404, Российская бензоколонка скоро прекратит свое существование. Пойдете в деревню навоз убирать всем трольчатником.
Какий_и_Евкакий    02.07.2019, 10:17
Оценка:  +7
Какий_и_Евкакий
ВЫ это ещё в 14-ом году писали. И таки шо?..
LoveFreedom    02.07.2019, 11:48
Оценка:  +1
LoveFreedom
скацапии весь мир хохочет 24 года))ну и что?))ваш сказочный с раши самую наибольшую помойку в мире сделал))а вы все на коленках просите милости у него)
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