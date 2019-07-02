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Тимошенко заявила, что должности ее не интересуют

Комментариев: 8
Лидер “Батькивщины” сделала неожиданное заявление.
Тимошенко сделала заявление
Тимошенко сделала заявление
facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер партии “Батькивщина” призналась, с кем ее политическая сила хотела был объединиться для достижения общих целей. Об этом она рассказала в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

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Политик публично заявила, что должности ее не интересуют. Она хочет видеть, что Украина может быть другой.

Тимошенко рассказала, что в следующем составе парламента нужно объединиться как новым, так и опытным политикам, но которые совместно будут профессионально, преданно и эффективно работать в интересах украинского общества.

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Кроме того, Тимошенко призналась, с какими партиями ее политсила хотела бы объединиться, но только при  условии, что коалиция не будет мешать воплощать в жизнь все планы “Батькивщины”.

Безусловно, мы можем объединить усилия в коалиции или не в коалиции со “Слугой народа“ и с “Голосом“, но в том случае, если сможем проложить правильный путь, - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Гройсман и Тимошенко устроили перепалку в прямом эфире. Гройсман в ходе перепалки назвал Тимошенко “мамой украинской коррупции”. 

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Теги: Тимошенко, коалиция, должности, "Голос", "Слуга народа"
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Комментариев (8)
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ЗаУкраину    02.07.2019, 11:38
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Ой пиз*ит, ой пизд*т...циля без жирного кресла у корыта, никто. Всю жизнь карабкалась на верх, а тут ей должности не надо..))
ПНХ, тиМошенница!
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 11:35
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Пару недель назад ВОНА аж подпрыгивала так хотела стать премьером и "вдруг"... Кто в такое верит?
Афганец    02.07.2019, 11:18
Оценка:  +3
Афганец
Бабуся, не нужно громких слов! Чеши на пенсию!
T-REX2    02.07.2019, 10:28
Оценка:  +3
T-REX2
Ей трубу подавай.ГазЮля
ira0957    02.07.2019, 10:25
Оценка:  +2
ira0957
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на банкет средства и вернуть деньги Украине за полагающиеся им блюда и напитки. НЕ ФЕЙК!
MNI1957    02.07.2019, 10:20
Оценка:  +1
MNI1957
Зеленский!почему они до сих пор не сидят?
Какий_и_Евкакий    02.07.2019, 10:16
Оценка:  +7
Какий_и_Евкакий
Зачем должности? Только деньги!
vsg-59    02.07.2019, 10:07
Оценка:  +5
vsg-59
Понимает, что в коалицию не войдёт и ей ничего не светит.
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