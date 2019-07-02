Тимошенко заявила, что должности ее не интересуют

Лидер “Батькивщины” сделала неожиданное заявление.

Лидер партии “Батькивщина” призналась, с кем ее политическая сила хотела был объединиться для достижения общих целей. Об этом она рассказала в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

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Политик публично заявила, что должности ее не интересуют. Она хочет видеть, что Украина может быть другой.

Тимошенко рассказала, что в следующем составе парламента нужно объединиться как новым, так и опытным политикам, но которые совместно будут профессионально, преданно и эффективно работать в интересах украинского общества.

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Кроме того, Тимошенко призналась, с какими партиями ее политсила хотела бы объединиться, но только при условии, что коалиция не будет мешать воплощать в жизнь все планы “Батькивщины”.

Безусловно, мы можем объединить усилия в коалиции или не в коалиции со “Слугой народа“ и с “Голосом“, но в том случае, если сможем проложить правильный путь, - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Гройсман и Тимошенко устроили перепалку в прямом эфире. Гройсман в ходе перепалки назвал Тимошенко “мамой украинской коррупции”.