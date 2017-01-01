Попытки остановить введенный рынок электроэнергии несут большие риски, - Александр Рогозин

Отмена новой модели рынка электроэнергии или его саботаж несет большие риски. Об этом заявил вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин в интервью изданию «Энергореформа».



«Мне кажется, существует риск, что после 1 июля у власти будет искушение не проводить работу над ошибками и исправлять их, а вообще попробовать “свернуть“ реформу. Особенно, если произойдет какая-то серьезная накладка, будет на что пенять, и появится политическое желание “вернуть стабильность“. Сейчас о переносе не говорят, поскольку идет избирательная кампания, но после ее завершения вопрос может возникнуть. Думаю, что в таком случае будет еще хуже. Проблем и рисков только добавится», - заявил Рогозин.



Вице президент Первой энергоассоциации также посоветовал участникам рынка и власти мониторить ситуацию, чтобы оперативно выявлять проблемы и менять законодательство. А также, при возможности, снять досрочно ограничения, введенные на переходной период работы рынка.



«Хотелось бы, чтобы все участники рынка и другие заинтересованные лица осознали, что нужно не раскачивать лодку, а искать решение проблем. Если даже каждый платеж в новом рынке может быть оспорен, нужно ли? Не дальновиднее ли набраться терпения и искать взаимопонимание и компромисс. Нужно мониторить ситуацию и оперативно вносить изменения в рыночные документы. Если через 3 месяца мы увидим, что на рынке участники ведут себя адекватно, вероятно, нужно будет снять или смягчить ценовые ограничения. Ведь если не будет действительно рыночной цены, никто не будет вести себя рыночным образом… У поставщиков тоже не будет полноценной конкуренции, если генерация будет «зажата», - считает Рогозин.



Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.



Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета ЭС, а также условием сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЭС.