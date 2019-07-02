Офицер ВСУ сообщил о масштабных потерях врага за июнь на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования каждый день в течение июня провоцировали подразделения ОС.

По информации офицера ВСУ, в течение июня были ликвидированы около 34 оккупантов Facebook/Анатолий Штефан

В зоне боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска каждый день в течение июня провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Украинские военные за первый месяц лета нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Читай также: В Луганске застрелили сотрудника "минобороны ЛНР" - СМИ

"По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Как сообщалось 8 мая, в сеть выложили видео подрыва двух БМП боевиков на Донбассе.