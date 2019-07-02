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Офицер ВСУ сообщил о масштабных потерях врага за июнь на Донбассе

Комментариев: 7
Незаконные вооруженные формирования каждый день в течение июня провоцировали подразделения ОС.
По информации офицера ВСУ, в течение июня были ликвидированы около 34 оккупантов
По информации офицера ВСУ, в течение июня были ликвидированы около 34 оккупантов
Facebook/Анатолий Штефан

В зоне боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска каждый день в течение июня провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Украинские военные за первый месяц лета нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 

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"По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Как сообщалось 8 мая, в сеть выложили видео подрыва двух БМП боевиков на Донбассе.

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Теги: Донбасс, потери, оккупанты, война
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Комментариев (7)
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Boxerogos    02.07.2019, 11:29
Оценка:  0
Boxerogos
Вчера их,завтра тех кто их.Война она такая.Сегодня ты радуешься потерям врага.А завтра к тебе в окопчик прилетает что нибудь большое осколочно-фугасное...
ira0957    02.07.2019, 10:39
Оценка:  -6
ira0957
Арбитражный суд Крыма принял решение расторгнуть договор аренды помещений в центре Симферополя с управлением Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.
"Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 с управлением Крымской епархии Украинской православной
ira0957    02.07.2019, 10:39
Оценка:  -4
ira0957
церкви Киевского патриархата возвратить по акту приема-передачи Министерству имущественных и земельных отношений РК часть нежилого здания площадью 1016,1 кв.м", - говорится в постановлении.
ira0957    02.07.2019, 10:40
Оценка:  -4
ira0957
Согласно решению суда, Крымская епархия УПЦ должна передать министерству нежилые помещения, расположенные на трех этажах здания. Также суд решил взыскать с организации в доход федерального бюджета 12 тыс руб государственной пошлины.
ira0957    02.07.2019, 10:27
Оценка:  -7
ira0957
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на банкет средства и вернуть деньги Украине за полагающиеся им блюда и напитки. НЕ ФЕЙК!
Джо-кер    02.07.2019, 10:36
Оценка:  +1
Джо-кер
Скоро вы все присоединитесь к 200-м, сатана вас заберет к себе.
ira0957    02.07.2019, 10:48
Оценка:  -1
ira0957
Ваши речи вам на плечи.
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