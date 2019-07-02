Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Закарпатье 20-летняя девушка умерла после приема у стоматолога, - соцсети

Комментариев: 2
Девушка впала в кому и умерла, не приходя в сознание.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com/

На Закарпатье после приема у стоматолога умерла 20-летняя девушка. Об этом на своей странице в Facebook журналистка Иванна Стец.

Смерть на приеме у стоматолога. Трагедия произошла в Межгорье. Врач ввел 20-летней пациентке препарат, на который у нее, вероятно, была аллергия. Девушка впала в кому и не приходя в сознание умерла 1 июня в реанимационном отделении, - сообщила журналистка.

Читай также: В Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы

Точной причины смерти молодой девушки пока не объявили. Тело увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Против врача-стоматолога, который ввел девушке смертельный препарат, возбудили уголовное дело. На данный момент продолжается досудебное расследование. 

Напомним, в Нидерландах 17-летняя девушка решилась на эвтаназию. Девушка умерла, оставив прощальные письма к родственникам и друзьям. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: стоматолог, Закарпатье, врач, девушка, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    02.07.2019, 11:26
Оценка:  0
Boxerogos
Куда только смотрит правительство Венгрии!Ведь это их земля!!!
Коляка    02.07.2019, 10:46
Оценка:  +4
Коляка
анафилактический шок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь