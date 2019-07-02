На Закарпатье 20-летняя девушка умерла после приема у стоматолога, - соцсети
На Закарпатье после приема у стоматолога умерла 20-летняя девушка. Об этом на своей странице в Facebook журналистка Иванна Стец.
Смерть на приеме у стоматолога. Трагедия произошла в Межгорье. Врач ввел 20-летней пациентке препарат, на который у нее, вероятно, была аллергия. Девушка впала в кому и не приходя в сознание умерла 1 июня в реанимационном отделении, - сообщила журналистка.
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Точной причины смерти молодой девушки пока не объявили. Тело увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Против врача-стоматолога, который ввел девушке смертельный препарат, возбудили уголовное дело. На данный момент продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Нидерландах 17-летняя девушка решилась на эвтаназию. Девушка умерла, оставив прощальные письма к родственникам и друзьям.
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