Климкин хочет оставить вместо себя Зеркаль

Министр назвал кандидатуру человека, который может его заменить во время отпуска.

Климкин придумал, на кого оставить МИД УНИАН

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Министр иностранных дел Павел Климкин, которого президент Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, намерен уйти в отпуск с 3 июля. Об этом он рассказал Українським Новинам.

Министр выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль и.о. министра иностранных дел. “Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все“, - сообщил он.

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Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль. Напомним, Климкин уходит в политический отпуск.

Премьер Владимир Гройсман также выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. Ранее Владимир Зеленский потребовал привлечь Павла Климкина к дисциплинарному наказанию.