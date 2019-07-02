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Климкин хочет оставить вместо себя Зеркаль

Комментариев: 2
Министр назвал кандидатуру человека, который может его заменить во время отпуска.
Климкин придумал, на кого оставить МИД
Климкин придумал, на кого оставить МИД
УНИАН

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Министр иностранных дел Павел Климкин, которого президент Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, намерен уйти в отпуск с 3 июля. Об этом он рассказал Українським Новинам.

Министр выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль и.о. министра иностранных дел. “Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все“, - сообщил он.

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Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль. Напомним, Климкин уходит в политический отпуск.

Премьер Владимир Гройсман также выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. Ранее Владимир Зеленский потребовал привлечь Павла Климкина к дисциплинарному наказанию.

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Теги: Климкин, Зеркаль, отпуск, Зеленский, конфликт
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Комментариев (2)
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Oldchap    02.07.2019, 10:54
Оценка:  -3
Oldchap
Цікаво, до якого дисциплінарного покарання, якщо ЗЕ хоче його взагалі звільнити? На хвіст солі..?
T-REX2    02.07.2019, 10:59
Оценка:  +2
T-REX2
Принудительно к логопеду
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