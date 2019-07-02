Возвращение РФ в ПАСЕ - не шаг против Украины - Кравчук

По мнению первого президента, европейцы пытаются защитить граждан России.

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Европа, когда вернула РФ в ПАСЕ, нарушила свои же правила. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NEWSONE.

“Тут есть очень много составляющих, например, политика запада – оценивать внутреннюю политику разных стран“, - отметил он. “Идеология Запада насчет Российской Федерации такова, что ее население ни в чем не виновато, а в том что есть проблемы, это вина Кремлевской власти“, - пояснил Кравчук.

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“Поэтому, когда они решать возвращать или не возвращать Россию в ПАСЕ, они руководствуются тем, что, если РФ не будет в Совете Европы, российские граждане не смогут себя защитить“, - сказал он. По его словам, он думают про народ, а не про чиновников РФ. Даже санкции Запада относятся только к политикам, а не к народу России.

“Когда Макрон говорил с Зеленским, он ему заявил, что мы желаем, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, потому что хотим дать российскому народу западные институты защиты против российской власти“, - говорит политик.

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“Поэтому на Западе не действуют против Украины. Но они пошли против того, что у них было написано в документах, когда возвращали РФ в ПАСЕ“, - заявил первый президент.

Напомним, ранее посол Украины в СЕ призвал Раду отреагировать на возвращение России в ПАСЕ.