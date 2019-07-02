11-летний львовянин собрался судиться с ПриватБанком из-за русского языка
11-летний житель Львова Лука Гев является юным клиентом ПриватБанка. Он заметил, что одно из приложений этого банка обслуживает клиентов на русском языке. Об этом в Facebook сообщила мать мальчика Юлия Хомчин.
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Мальчик написал электронную жалобу ПриватБанку и решительно настроен судиться, если его не услышат.
Хочу обратить ваше внимание, что ПриватБанк - украинский. Почему в программе “Копилка” озвучка свиньи на русском? При нажатии на нее, она говорит: “Уху, еще!”. Это - неуважение, в нашем языке есть такое слово как “ще”. Закон обязывает вас общаться со своими клиентами на единственном государственном языке. Если вы не исправите ситуацию, я буду вынужден обратиться в суд, - написал в своей жалобе Лука Гев.
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В свою очередь банк попросил у юного клиента прощение и передал жалобу на обработку профильным специалистом.
Мать мальчика сообщила, что Лука является полноценным клиентом банка. У него есть “Карта Юниора”.
Напомним, директор школы под Винницей заставляет учить русский язык. Директор в принудительном порядке ввел факультатив по русскому языку.
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