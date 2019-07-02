Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

11-летний львовянин собрался судиться с ПриватБанком из-за русского языка

Комментариев: 1
Мальчик подал электронную жалобу. Если проблему не устранят, то он обратится в суд.
Мальчик со Львова грозит судом ПриватБанку
Мальчик со Львова грозит судом ПриватБанку
УНИАН

11-летний житель Львова Лука Гев является юным клиентом ПриватБанка. Он заметил, что одно из приложений этого банка обслуживает клиентов на русском языке. Об этом в Facebook сообщила мать мальчика Юлия Хомчин.

Читай также: “Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный - русский“: Богдан рассказал о языках на Донбассе

Мальчик написал электронную жалобу ПриватБанку и решительно настроен судиться, если его не услышат.

Хочу обратить ваше внимание, что ПриватБанк - украинский. Почему в программе “Копилка” озвучка свиньи на русском? При нажатии на нее, она говорит: “Уху, еще!”. Это - неуважение, в нашем языке есть такое слово как “ще”. Закон обязывает вас общаться со своими клиентами на единственном государственном языке. Если вы не исправите ситуацию, я буду вынужден обратиться в суд, - написал в своей жалобе Лука Гев.

Мальчик написал жалобу
Мальчик написал жалобу
facebook.com/lulu.dzyga

Читай также: В Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

В свою очередь банк попросил у юного клиента прощение и передал жалобу на обработку профильным специалистом.

Банк ответил
Банк ответил
facebook.com/lulu.dzyga

Мать мальчика сообщила, что Лука является полноценным клиентом банка. У него есть “Карта Юниора”.

Напомним, директор школы под Винницей заставляет учить русский язык. Директор в принудительном порядке ввел факультатив по русскому языку. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ПриватБанк, русский язык, скандал, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
atos    02.07.2019, 11:49
Оценка:  0
atos
гев с маленькой буквы)))
designandrey65    02.07.2019, 11:43
Оценка:  0
designandrey65
Нендоклиент...а уже скандалист
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь