Украина потеряла безвиз с двумя странами

Две африканские страны решили ввести для украинцев электронную визу вместо визы по прибытию.

С апреля по июль 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на 44-е место (на 4 позиции ниже, чем в прошлом году), потеряв безвизовый режим с двумя странами.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners.

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44-е место Украина разделяет с Никарагуа и Тувалу. Сейчас жители Украины могут ездить без виз в 126 стран. На протяжении последних месяцев Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, поэтому теперь украинцам нужно получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также первым номером, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

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Указано, что за 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза. Например, в 2009 году украинцы могли посещать без виз всего 50 стран мира и занимали 62 место в рейтинге, а 5 лет мы могли посещать без виз 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира.

Ранее сообщалось, что за два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.