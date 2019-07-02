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Украина потеряла безвиз с двумя странами

Комментариев: 11
Две африканские страны решили ввести для украинцев электронную визу вместо визы по прибытию.
Украинский паспорт опустился в мировом рейтинге
Украинский паспорт опустился в мировом рейтинге
hromadske.tv

С апреля по июль 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на 44-е место (на 4 позиции ниже, чем в прошлом году), потеряв безвизовый режим с двумя странами.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners.

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44-е место Украина разделяет с Никарагуа и Тувалу. Сейчас жители Украины могут ездить без виз в 126 стран. На протяжении последних месяцев Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, поэтому теперь украинцам нужно получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также первым номером, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран). 

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Указано, что за 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза. Например, в 2009 году украинцы могли посещать без виз всего 50 стран мира и занимали 62 место в рейтинге, а 5 лет мы могли посещать без виз 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира.

Ранее сообщалось, что за два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. 

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Теги: Украина, рейтинг, паспорт, украинцы, безвизовый режим
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Комментариев (11)
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Kostos    02.07.2019, 12:29
Оценка:  +2
Kostos
На росее 1/3 населения не может купить более двух пар обуви в год Рог, в лаптях шкандыбаешь?
r-efr    02.07.2019, 12:32
Оценка:  -1
r-efr
где тут новости про росею дятел,может пора свои проблемы решать а не кивать на других,тем более что в росее и без сопливых галицаев таких как ты разберуться.
Kostos    02.07.2019, 12:40
Оценка:  -1
Kostos
гыгыгы вот и решай сваи праблемы за паребрикам
ira0957    02.07.2019, 13:08
Оценка:  -1
ira0957
Kostos Большинство украинцев могут ездить без виз на работу и с работы.на все остальное -ДЕНЕГ НЕТ.
WTF2wtf    02.07.2019, 13:36
Оценка:  0
WTF2wtf
ДядяИра, ты рад, что местные с оккупированного россией Донецка даже в Караматорск, в Волноваху едут за работой, говно путинское????
Конченые оккупанты ...
WTF2wtf    02.07.2019, 13:37
Оценка:  0
WTF2wtf
в Краматорск, в Славянск!!!!
О Киеве или Одессе даже не говорю - там донецких и луганских беженцев теперь просто море
r-efr    02.07.2019, 12:26
Оценка:  -2
r-efr
Уже и папуасы шарахаются.
T-REX2    02.07.2019, 12:18
Оценка:  -3
T-REX2
Большинство украинцев могут ездить без виз на работу и с работы.на все остальное -ДЕНЕГ НЕТ.
Woodbrother    02.07.2019, 12:23
Оценка:  -2
Woodbrother
Опять вы нашу страну равняете по своей нищей россии.
VSHIVANKA    02.07.2019, 12:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
СУСЛИК , ПО ДАННЫМ МВФ , ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ , ЗВАНИЕ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , ЗАНИМАЕТ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ......)))))
WTF2wtf    02.07.2019, 13:29
Оценка:  -1
WTF2wtf
Россия за 5 лет оккупации опустила Донбасс намного ниже любого другого региона Украины ... но на это упоротым путинским наци просто насрать
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