Зеленский снова потребовал от Рады уволить Климкина

Также президент просит ВР безотлагательно рассмотреть увольнение Юрия Луценко.

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Глава государства повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначения министром иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает сайт президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко, а также освобождения Павла Климкина с должности главы МИД и назначения на нее Вадима Пристайко“, - говорится в сообщении.

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В документе напоминают, что указанные представления Глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

“Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы“, - говорится в письме от 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Павел Климкин в мае заработал больше всех своих коллег.