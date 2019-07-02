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Зеленский снова потребовал от Рады уволить Климкина

Комментариев: 3
Также президент просит ВР безотлагательно рассмотреть увольнение Юрия Луценко.
Зеленский требует срочно уволить Климкина и Луценко
Зеленский требует срочно уволить Климкина и Луценко
president.gov.ua/

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Глава государства повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначения министром иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает сайт президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко, а также освобождения Павла Климкина с должности главы МИД и назначения на нее Вадима Пристайко“, - говорится в сообщении.

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В документе напоминают, что указанные представления Глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

“Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы“, - говорится в письме от 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Павел Климкин в мае заработал больше всех своих коллег.

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Теги: Климкин, МИД, Зеленский, Рада, увольнение
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    02.07.2019, 12:38
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
уЗеленский так старательно показывает что ВР его "не слушается" типа поэтому он не может ничего сделать а не потому что просто них не делает!
Woodbrother    02.07.2019, 12:34
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун ЗЕ очень мстительный.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 12:40
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
помн. 20 "подвигов" Зе_ракла и это только за месяц! Ему бы в 2014 в президенты, мы бы уже Марс "покорили"
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