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Гройсман будет бороться за кресло премьера в новом парламенте

Комментариев: 4
Сам Гройсман назвал себя "социальным премьером".
Гройсман хочет остаться премьер-министром
Гройсман хочет остаться премьер-министром
kmu.gov.ua

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность премьера и в новом парламенте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Гройсман подчеркивает, что видит сегодня результаты своей работы, но ему хочется сделать больше, поэтому он снова хочет быть премьер-министром в новом составе Верховной Рады.

...и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила (партия “Украинская стратегия“ - прим.ред.) получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, - указывает Гройсман.

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Он также добавил, что его приоритеты в работе остаются неизменными, а сам он является “социальным премьером“.

Ранее сообщалось, что Климкин хочет оставить вместо себя Зеркаль. Министр выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль и.о. министра иностранных дел. “Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все“, - сообщил он. Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль. 

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Теги: Гройсман, выборы, парламент, Верховная Рада
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Комментариев (4)
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atos    02.07.2019, 13:32
Оценка:  0
atos
Лушпак едь к себе на Винницу на базар, будешь директор рынка, это твой уровень не больше. Превратили Киев в помойку, город стал как село, грязно, разбитые дороги, и одни свечки, накуй ты нужен Грошман, чтобы ты и дальше клептоман карманы набивал? Я понимаю, что у корыта хорошо, но ты же лох.
РухНС    02.07.2019, 13:06
Оценка:  +1
РухНС
он что, конфет рошеновских объелся?
atos    02.07.2019, 13:33
Оценка:  0
atos
Не конфет, а уХи)))
T-REX2    02.07.2019, 12:52
Оценка:  +1
T-REX2
Называй себя как хочешь-народ от этого лучше жить не стал.пнх
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