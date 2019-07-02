Гройсман будет бороться за кресло премьера в новом парламенте

Сам Гройсман назвал себя "социальным премьером".

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность премьера и в новом парламенте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Гройсман подчеркивает, что видит сегодня результаты своей работы, но ему хочется сделать больше, поэтому он снова хочет быть премьер-министром в новом составе Верховной Рады.

...и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила (партия “Украинская стратегия“ - прим.ред.) получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, - указывает Гройсман.

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Он также добавил, что его приоритеты в работе остаются неизменными, а сам он является “социальным премьером“.

Ранее сообщалось, что Климкин хочет оставить вместо себя Зеркаль. Министр выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль и.о. министра иностранных дел. “Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все“, - сообщил он. Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.