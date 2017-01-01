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Под Одессой школьница погибла от удара током

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Оголенный высоковольтный провод находился на расстоянии менее двух метров от земли.
Одна девочка погибла, вторая травмирована
Одна девочка погибла, вторая травмирована
od.npu.gov.ua

В Одесской области девочка погибла от удара током высоковольтного провода.

Об этом сообщила пресс-служба местного отделения Национальной полиции.

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“Как стало известно, 11-летняя школьница играла на обезвоженном пруду. Его будут расширять, а пока туда насыпали девятиметровый уплотненный грунт под линией электропередач. Она забралась на него и поскользнулась, чтобы удержаться, девочка схватила оголенный высоковольтный провод“, - рассказали в полиции.

Школьница умерла на месте происшествия, так же пострадала ее 13-летняя подруга. Девочка пыталась спасти погибшую, оттянув ее от провода, но ее саму ударило током.

Полиция проверяет обстоятельства трагедии
Полиция проверяет обстоятельства трагедии
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 3 июня, в одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током.

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Теги: удар током, Одесская область, смерть, дети, девочка
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