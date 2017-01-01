Под Одессой школьница погибла от удара током

Оголенный высоковольтный провод находился на расстоянии менее двух метров от земли.

В Одесской области девочка погибла от удара током высоковольтного провода.

Об этом сообщила пресс-служба местного отделения Национальной полиции.

Читай также: Дети засняли, как школьника убило током на крыше вагона под Запорожьем

“Как стало известно, 11-летняя школьница играла на обезвоженном пруду. Его будут расширять, а пока туда насыпали девятиметровый уплотненный грунт под линией электропередач. Она забралась на него и поскользнулась, чтобы удержаться, девочка схватила оголенный высоковольтный провод“, - рассказали в полиции.

Школьница умерла на месте происшествия, так же пострадала ее 13-летняя подруга. Девочка пыталась спасти погибшую, оттянув ее от провода, но ее саму ударило током.

Полиция проверяет обстоятельства трагедии od.npu.gov.ua

Как сообщалось 3 июня, в одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током.