Под Одессой школьница погибла от удара током
В Одесской области девочка погибла от удара током высоковольтного провода.
Об этом сообщила пресс-служба местного отделения Национальной полиции.
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“Как стало известно, 11-летняя школьница играла на обезвоженном пруду. Его будут расширять, а пока туда насыпали девятиметровый уплотненный грунт под линией электропередач. Она забралась на него и поскользнулась, чтобы удержаться, девочка схватила оголенный высоковольтный провод“, - рассказали в полиции.
Школьница умерла на месте происшествия, так же пострадала ее 13-летняя подруга. Девочка пыталась спасти погибшую, оттянув ее от провода, но ее саму ударило током.
Как сообщалось 3 июня, в одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током.