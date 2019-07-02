Зеленскому советуют сменить слоган на "Служу украинскому народу"
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Глава фракции “Народный фронт“ Максим Бурбака посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить слоган политсилы “Слуга народа“. Об этом пишет Depo.ua.
Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады. “Думаю, что слоган “Слуга народа“ надо заменить на “Служу украинскому народу“, - сказал Бурбака.
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Он отметил, что Зеленского вводят в заблуждение, когда регистрируют от его партии тех, кто является “оборотнями и волками в овечьей шкуре“.
Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от "Слуги народа" опять попал в скандал.