Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленскому советуют сменить слоган на "Служу украинскому народу"

Комментариев: 5
Президента вводят в заблуждение, регистрируя от его партии "волков в овечьей шкуре", считает депутат от НФ.
Зеленскому советуют сменить слоган партии
Зеленскому советуют сменить слоган партии
скриншот из сериала

Читай также: "Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим": в "Слуге народа" проведут чистку списков

Глава фракции “Народный фронт“ Максим Бурбака посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить слоган политсилы “Слуга народа“. Об этом пишет Depo.ua.

Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады. “Думаю, что слоган “Слуга народа“ надо заменить на “Служу украинскому народу“, - сказал Бурбака.

Читай также: "Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный - русский": Богдан рассказал о языках на Донбассе

Он отметил, что Зеленского вводят в заблуждение, когда регистрируют от его партии тех, кто является “оборотнями и волками в овечьей шкуре“.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от "Слуги народа" опять попал в скандал. 

Поделись:
Теги: Зеленский, Слуга народа, партия, слоган, НФ, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    02.07.2019, 13:17
Оценка:  0
Woodbrother
В первой сотне "слуги народа" 79 человек - евреи, 14 - русские и армяне, и только 7 человек -украинцы. Какому народу служит эта мутная партейка, место в которой стоит 3,0 миллиона долларов,
Колишній-східняк    02.07.2019, 13:02
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Он же никогда не служил в армии. А это - армейский слоган.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 13:04
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Служил, писарем в штабе
Woodbrother    02.07.2019, 13:18
Оценка:  0
Woodbrother
Нет, не служил. Он всю жизнь в закосе.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 13:00
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А самому Вове сколько лет, что он такой доверчивый/наивный?! Не захочет - не введут!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь