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"Торговля языком не принесет Украине дивидендов": Порошенко о статусе регионального для русского языка

Комментариев: 2
Он называет недавние события пророссийским реваншем.
Порошенко высказался о статусе регионального для русского языка
Порошенко высказался о статусе регионального для русского языка
скриншот из видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность предоставления русскому языку статуса регионального в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующее сообщение появилось на странице Порошенко в Facebook.

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Он называет недавние события пророссийским реваншем. Экс-глава государства раскритиковал предложение Богдана сделать русский язык региональным на Донбассе.

Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом, - отметил Порошенко.

По словам бывшего президента, главной целью реванша является остановить движение Украины к ЕС и НАТО, а также РФ хочет снова влиять на Украину.

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Порошенко добавил, что только благодаря общим усилиям можно достичь мира и безопасности через членство в НАТО, а благополучия - с помощью вступления в ЕС.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что украинцам могут предложить провести референдум о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской областей.

 

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Теги: Порошенко, Богдан, русский язык, Россия
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Комментариев (4)
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Котофунтик    02.07.2019, 13:47
Оценка:  +1
Котофунтик
Тягнибоки празднуют львовскую резню,когда ушли советские и ещё не пришли немцы.А когда вошли в западению-ужаснулись тем зверствам,что нацики украинские с народом сотворили!!!И сейчас нацики хотят продолжать дело своих дедов-живодёров!!Только Львовская область за Порошка))Вот и отдать их всех полякам
ЗаУкраину    02.07.2019, 13:47
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Потрох продолжает стравливать и гадить.
Котофунтик    02.07.2019, 13:42
Оценка:  +2
Котофунтик
Но тогда прекратится война...Тебе это не подходит,Шоколад кровавый?!Любимое всеми США НЕ имеет госязыка.Каждый штат имеет свои законы.Признаёт ВСЕХ своих граждан равноправными,независимо от их языка.И народ любит и уважает свою страну!
atos    02.07.2019, 13:27
Оценка:  +5
atos
Конечно, синий хряк, только торговля совестью и честью может принести хорошие диведенты, мы это знаем ты конченное существо этому простой пример, столько людей загубить на майдане, чтобы потом простых людей поставить колени, курс доллара, цены и тарифы, и ты ещё подобие человеческое что-то там мычиш
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