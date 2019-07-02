"Торговля языком не принесет Украине дивидендов": Порошенко о статусе регионального для русского языка

Он называет недавние события пророссийским реваншем.

Порошенко высказался о статусе регионального для русского языка скриншот из видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность предоставления русскому языку статуса регионального в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующее сообщение появилось на странице Порошенко в Facebook.

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Он называет недавние события пророссийским реваншем. Экс-глава государства раскритиковал предложение Богдана сделать русский язык региональным на Донбассе.

Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом, - отметил Порошенко.

По словам бывшего президента, главной целью реванша является остановить движение Украины к ЕС и НАТО, а также РФ хочет снова влиять на Украину.

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Порошенко добавил, что только благодаря общим усилиям можно достичь мира и безопасности через членство в НАТО, а благополучия - с помощью вступления в ЕС.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что украинцам могут предложить провести референдум о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской областей.

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