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“Голос” выпустил ролик с переводом на язык жестов

Комментариев: 2
Партия Святослава Вакарчука представила агитационный ролик.
Вакарчук выпустил агитационный ролик
Вакарчук выпустил агитационный ролик
скриншот видео

Политическая партия Святослава Вакарчука “Голос” представила свой агитационный ролик с особенностью. Видео появилось на официальной странице политсилы.

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В партии объяснили, что видео наглядно показывает, как политики лишают украинцев голоса, игнорируют их и ставят на “беззвучный режим”.

Видео сопровождается переводом на язык жестов. Это символизирует то, что “Голосу” важен каждый избиратель.

Людей с инвалидностью в Украине не видят и не слышат. Сегодняшние условия в стране не позволяют им быть полноценно интегрированными в общественную жизнь. Вот и создается впечатление, что проблемы нет. Но она есть, и она важна, - сказал Вакарчук.

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Преподавательница и переводчица русского жестового языка Татьяна Радченко позитивно прокомментировала инициативу политсилы. Она отметила, что партия Вакарчука первой адаптировала видеоконтент для восприятия людей с нарушением слуха.

Это вызывает уважение и надежду, что новые политики и в дальнейшем будут заниматься проблемами людей с нарушениями слуха, - отметила Радченко.

Напомним, Гриценко посадил Зеленского и Путина за шахматную доску. Это часть предвыборной агитации политика. 

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Теги: видео, агитация, ролик, язык жестов, Вакарчук, Голос
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Комментариев (2)
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GALE    02.07.2019, 13:37
Оценка:  0
GALE
Дурак он
РухНС    02.07.2019, 13:05
Оценка:  +1
РухНС
какой же он тупой этот соросёнок!!!
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