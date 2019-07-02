“Голос” выпустил ролик с переводом на язык жестов

Партия Святослава Вакарчука представила агитационный ролик.

Политическая партия Святослава Вакарчука “Голос” представила свой агитационный ролик с особенностью. Видео появилось на официальной странице политсилы.

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В партии объяснили, что видео наглядно показывает, как политики лишают украинцев голоса, игнорируют их и ставят на “беззвучный режим”.

Видео сопровождается переводом на язык жестов. Это символизирует то, что “Голосу” важен каждый избиратель.

Людей с инвалидностью в Украине не видят и не слышат. Сегодняшние условия в стране не позволяют им быть полноценно интегрированными в общественную жизнь. Вот и создается впечатление, что проблемы нет. Но она есть, и она важна, - сказал Вакарчук.

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Преподавательница и переводчица русского жестового языка Татьяна Радченко позитивно прокомментировала инициативу политсилы. Она отметила, что партия Вакарчука первой адаптировала видеоконтент для восприятия людей с нарушением слуха.

Это вызывает уважение и надежду, что новые политики и в дальнейшем будут заниматься проблемами людей с нарушениями слуха, - отметила Радченко.

Напомним, Гриценко посадил Зеленского и Путина за шахматную доску. Это часть предвыборной агитации политика.