Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман

Комментариев: 2
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман

Запуск нового рынка электроэнергии, который стартовал в Украине 1 июля, позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +". Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает 112 телеканал.

"Сегодня официальные похороны формулы "Роттердам+". Я всех с этим поздравляю, потому что внедрение рынка электроэнергии позволило ее похоронить. Изменять мог парламент - он этого не сделал. А моя задача была, наша профессиональная - сделать так, чтобы вы ничего не почувствовали от внедрения рынка, чтобы ни на одну гривну для людей не поднялась электроэнергия", - заявил Гройсман.

По словам премьера, с 1 июля рынок заработал и стоимость электроэнергии для украинцев не повышена ни на одну копейку.

"Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание - должен выполнять", - добавил Гройсман.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии должен был быть введен 1 июля 2019.

Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    02.07.2019, 13:33
Оценка:  +1
Мыкола
Колишньому східняку похер, а вот мне нет, поскольку Хряк получал незаконно, читай грабил нас ежемесячно на 200млн гривен, а всего на этой формуле он нажился на 16млрд. гривен ! И эти деньги он вынул из государственного бюджета, урвал у народа !
Колишній-східняк    02.07.2019, 13:08
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А нам это похеру. Для нас электроэнергия дешевле стала или нет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь