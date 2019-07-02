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В "КиевПрайд" обвиняют Зеленского в том, что он не разделяет европейские ценности

Комментариев: 2
К такому выводу ЛГБТ-сообщество пришло, потому что президент не посетил "Марш равенства".
В "КиевПрайд" обвиняют Зеленского в том, что он не разделяет европейские ценности
В "КиевПрайд" обвиняют Зеленского в том, что он не разделяет европейские ценности
president.gov.ua

Представитель организации “КиевПрайд“ Владислав Петров заявил, что Владимир Зеленскийне разделяет европейские ценности, так как не посетил “Марш равенства“ в Киеве 23 июня.

Об этом он рассказал в интервью для “Украинских новостей“.

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Петров отметил, что президент Украины не имеет желания участвовать в диалоге с ЛГБТ-сообществом, поэтому, возможно, “он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит“.

Представитель “КиевПрайд“ указал, что они всегда готовы к сотрудничеству и диалогу, поэтому в дальнейшем также будут приглашать политиков на акции.

На данном этапе для нас очень важно, что Президент и его команда понимают, что такое Конституция и какие права там прописаны, что такое права человека. Так как они ни в коей мере никогда не выступали за запретительные меры, - добавил Петров.

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Напомним, организаторы Марша равенства в Киеве пригласили посетить мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. Активисты акцентировали, что полностью поддерживают позицию президента Зеленского касательно того, что человек является самой большой ценностью для государства.

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Теги: Зеленский, Киевпрайд, ЛГБТ, ценности
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    02.07.2019, 13:43
Оценка:  +1
Колишній-східняк
ну и ценность!..
ЗаУкраину    02.07.2019, 13:43
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Сверхнаглость гавномесов. Зе покажи им равенство, и евроценности. В тридцатикилометровую зону ЧАЭС, всех лгбтэшников, на выздыхание, тварей.
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