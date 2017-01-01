В Харькове на взятке задержали сотрудников оборонного предприятия

Должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах.

Начальник одного из отделов и его подчиненный организовали схему вымогания денег

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке чиновников государственного оборонного предприятия - ГП “Завод имени Малышева“ в Харькове.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“В рамках комплекса мер по защите интересов государства в оборонной сфере сотрудники СБУ разоблачили в Харькове на систематических взятках двух должностных лиц Государственного предприятия “Завод имени Малышева“, - указали в спецслужбе.

Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела - организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды, добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 1 июля, полковник Минобороны организовал схему хищений на “Антонове“.