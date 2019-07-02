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“Циничные монополисты”: Гройсман предложил Коболеву вернуть деньги

Комментариев: 4
Премьер-министр жестко раскритиковал работу “Нафтогаза”.
Гройсман раскритиковал Коболева
Гройсман раскритиковал Коболева
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил главе “Нафтогаза” Андрею Коболеву вернуть 286,5 миллиона гривен, которые тот получал в качестве премии по итогам 2018 года. Об этом премьер заявил в ходе своего визита в Полтавскую область, передает УНИАН.

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Гройсман заявил, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы “Нафтогаза” в Стокгольмском арбитраже против российского “Газпрома”, хотя лично Коболев за это получил премию в 261 миллион гривен. 

Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже “раздерибанили” сотни миллионов гривен. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо, - подчеркнул премьер.

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Также Гройсман отметил, что Кабмин трижды за последнее время просил “Нафтогаз” снизить цену на газ для населения. Однако компания и сама может руководить снижением цен без указания Кабмина.

Что касается вообще “Нафтогаза”, то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничные монополисты, с которыми мне точно не по пути, - добавил Гройсман.

Напомним, Гройсман будет бороться за кресло премьера в новом парламенте. Сам Гройсман назвал себя “социальным премьером“.

 

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Теги: Гройсман, премьер-министр, Кабмин, Нафтогаз, Коболев
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Комментариев (4)
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Бигсэм    02.07.2019, 15:29
Оценка:  0
Бигсэм
Ща.
MNI1957    02.07.2019, 15:13
Оценка:  0
MNI1957
ж ид о чудовище
Сливной_Бачок    02.07.2019, 14:46
Оценка:  +2
Сливной_Бачок
А проживать в 2х квартирах в Новопечерских липках, записанных на тещу не цинизм? Смотрим сюжет Схем №112.
dinops    02.07.2019, 14:31
Оценка:  +4
dinops
Ты же сам аплодировал когда премии раздавали...за заслуги...великие
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