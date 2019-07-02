“Циничные монополисты”: Гройсман предложил Коболеву вернуть деньги

Премьер-министр жестко раскритиковал работу “Нафтогаза”.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил главе “Нафтогаза” Андрею Коболеву вернуть 286,5 миллиона гривен, которые тот получал в качестве премии по итогам 2018 года. Об этом премьер заявил в ходе своего визита в Полтавскую область, передает УНИАН.

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Гройсман заявил, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы “Нафтогаза” в Стокгольмском арбитраже против российского “Газпрома”, хотя лично Коболев за это получил премию в 261 миллион гривен.

Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже “раздерибанили” сотни миллионов гривен. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо, - подчеркнул премьер.

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Также Гройсман отметил, что Кабмин трижды за последнее время просил “Нафтогаз” снизить цену на газ для населения. Однако компания и сама может руководить снижением цен без указания Кабмина.

Что касается вообще “Нафтогаза”, то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничные монополисты, с которыми мне точно не по пути, - добавил Гройсман.

Напомним, Гройсман будет бороться за кресло премьера в новом парламенте. Сам Гройсман назвал себя “социальным премьером“.