На Донбассе ранили еще двоих боевых медиков

Волонтеры получили ранения во время снайперского обстрела.

Волонтеров на Донбассе обстреливают наравне с военными УНИАН

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В результате обстрела боевиков в Марьинском районе сегодня были ранены двое волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительным данным, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка.

“Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются“, - говорится в сообщении.

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В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медпомощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

С их слов, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между Марьинкой и Красногоровкой.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (“террористический акт“).

Напомним, ранее в США прокомментировали обстрел санитарного авто на Донбассе.