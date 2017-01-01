На Донбассе ранили еще двоих боевых медиков
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В результате обстрела боевиков в Марьинском районе сегодня были ранены двое волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
По предварительным данным, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка.
“Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются“, - говорится в сообщении.
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В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медпомощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.
С их слов, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между Марьинкой и Красногоровкой.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (“террористический акт“).
Напомним, ранее в США прокомментировали обстрел санитарного авто на Донбассе.