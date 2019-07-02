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Поверенный в делах США в Украине обратился к Зеленскому и Верховной Раде

Комментариев: 4
Тейлор с нетерпением ждет сотрудничества с новой Верховной Радой и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тейлор записал видеобращение
Тейлор записал видеобращение
скриншот из видео

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о приоритетах в своей работе. 

Соответствующее видеообращение появилось на странице посольства США в Украине в Facebook.

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Тейлор выразил благодарность украинцам за теплы прием. Он указал, что ему повезло находится в Украине в исторический момент.

Скоро Украина получит новый парламент… Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде, - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США в Украине указывает, что приехал в наше страну снова, чтобы решать множественные вопросы. Кроме того, Тейлор с нетерпением ждет сотрудничества с новой Верховной Радой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тейлор подчеркнул, что сейчас для США существует возможность стать партнером как для нового президента, так и для нового парламента.

И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними, - добавил Тейлор.

Известно, что в 2006-2009 годах Тейлор уже работал в Украине.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обстрел санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли двое военнослужащих. 

 

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Теги: США, Тейлор, обращение, Зеленский, парламент
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Комментариев (4)
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sharry-sharry    02.07.2019, 14:58
Оценка:  -8
sharry-sharry
А где обещанный указ от Зе об импичменте президента?
nfhvyt    02.07.2019, 15:37
Оценка:  0
nfhvyt
Уже не актуален, порох на помойке истории )))
VSHIVANKA    02.07.2019, 14:58
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ США НА ОКРАИНЕ , ЭТО ТИПА СМОТРЯЩИЙ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИЕЙ В ЕВРОПЕ ? )))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ .....))))
nfhvyt    02.07.2019, 14:39
Оценка:  +5
nfhvyt
Тейлор с нетерпением ждет вмешательства во внутренние дела Украины ))))
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