Поверенный в делах США в Украине обратился к Зеленскому и Верховной Раде

Тейлор с нетерпением ждет сотрудничества с новой Верховной Радой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о приоритетах в своей работе.

Соответствующее видеообращение появилось на странице посольства США в Украине в Facebook.

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Тейлор выразил благодарность украинцам за теплы прием. Он указал, что ему повезло находится в Украине в исторический момент.

Скоро Украина получит новый парламент… Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде, - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США в Украине указывает, что приехал в наше страну снова, чтобы решать множественные вопросы. Кроме того, Тейлор с нетерпением ждет сотрудничества с новой Верховной Радой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тейлор подчеркнул, что сейчас для США существует возможность стать партнером как для нового президента, так и для нового парламента.

И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними, - добавил Тейлор.

Известно, что в 2006-2009 годах Тейлор уже работал в Украине.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обстрел санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли двое военнослужащих.

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