Суд выпускает под залог сына одного из ключевых спонсоров "ЛНР" - Луценко

После решения КС “в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников“.

Дмитрия Держака могут выпустить после внесения им 570 тысяч гривен facebook.com/Юрій Луценко

Суд арестовал Дмитрия Держака – сына владельца ликеро-водочного завода “Луга-Нова“ Леонида Держака, которого подозревают в финансировании боевиков “ЛНР“, с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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“Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов “ЛНР“, которого задержали с удостоверением “участника боевых действий“ против Украины, суд дал возможность выйти под залог в размере 570 тыс. гривен“ - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что после решения Конституционного суда “в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников“.

“Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гражданином Вышинским. На днях - апелляция Ефремову“, - добавил глава ГПУ.

Как сообщалось 26 июня, замдиректора Луганского ликеро-водочного завода подозревают в финансировании боевиков.