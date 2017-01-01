Суд выпускает под залог сына одного из ключевых спонсоров "ЛНР" - Луценко
Суд арестовал Дмитрия Держака – сына владельца ликеро-водочного завода “Луга-Нова“ Леонида Держака, которого подозревают в финансировании боевиков “ЛНР“, с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко.
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“Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов “ЛНР“, которого задержали с удостоверением “участника боевых действий“ против Украины, суд дал возможность выйти под залог в размере 570 тыс. гривен“ - отметил генпрокурор.
Луценко подчеркнул, что после решения Конституционного суда “в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников“.
“Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гражданином Вышинским. На днях - апелляция Ефремову“, - добавил глава ГПУ.
Как сообщалось 26 июня, замдиректора Луганского ликеро-водочного завода подозревают в финансировании боевиков.