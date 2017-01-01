Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд выпускает под залог сына одного из ключевых спонсоров "ЛНР" - Луценко

Комментариев: 0
После решения КС “в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников“.
Дмитрия Держака могут выпустить после внесения им 570 тысяч гривен
Дмитрия Держака могут выпустить после внесения им 570 тысяч гривен
facebook.com/Юрій Луценко

Суд арестовал Дмитрия Держака – сына владельца ликеро-водочного завода “Луга-Нова“ Леонида Держака, которого подозревают в финансировании боевиков “ЛНР“, с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читай также: СБУ проверяло, спонсировали ли Зеленского ФСБ и боевики "ДНР"

“Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов “ЛНР“, которого задержали с удостоверением “участника боевых действий“ против Украины, суд дал возможность выйти под залог в размере 570 тыс. гривен“ - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что после решения Конституционного суда “в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников“.

“Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гражданином Вышинским. На днях - апелляция Ефремову“, - добавил глава ГПУ.

Как сообщалось 26 июня, замдиректора Луганского ликеро-водочного завода подозревают в финансировании боевиков.

Поделись:
Теги: "ЛНР", терроризм, Луценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь